В столичном кинотеатре «Berkarar» в пятницу стартовал фестиваль российского кино. Показ начался с мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света».

Организатором мероприятия выступило посольство Российской Федерации совместно с «Роскино», министерством культуры и Россотрудничеством.

Выступившая на открытии фестиваля, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко отметила важность акции по популяризации российского детского кино в Туркменистане.

Фестиваль российского кино пройдет в Ашхабаде по 30 марта. В программе показа – детские фильмы, сказки и анимационные картины: «Финист. Первый богатырь», «Огниво», «Большое путешествие. Вокруг света» и «Огненный лис».