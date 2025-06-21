Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление «О производстве в Туркменистане богатого урожая пшеницы в 2026 году».

Документ направлен на значительное увеличение производства пшеницы и создание необходимых условий для работы дайханских объединений, арендаторов и собственников земель.

Согласно Постановлению, Государственному объединению Türkmengallaönümleri совместно с хякимликами велаятов поручено засеять пшеницу на установленной площади и обеспечить производство урожая в соответствующем объеме. Работа будет проводиться на основе заключения договоров с арендаторами земель, землепользователями и собственниками земель.