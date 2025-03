Ba­har pas­ly­nyň gel­me­gi bi­len te­bi­ga­ta jan gi­rip, gyş uku­sy­na gi­den jan­ly-jan­dar­lar oýan­ýar we guş­lar sü­ri bo­lup yzy­na uçup gel­ýär­ler. Türk­men­çi­lik­de gar­la­waç ba­har pas­ly­nyň buş­luk­çy­sy ha­sap­lan­ýar. Ser­çe­ler to­pa­ry­na de­giş­li bo­lan gar­la­waç­lar iň eý gö­rül­ýän guş­la­ryň bi­ridir. Pe­te­ke­si ak­ja, kä­bi­ri­niň kel­le­si gyz­gylt ki­çi­jik ga­ra­ja guş­la­ryň dün­ýä­de 75, ýur­du­myz­da 6 gör­nü­şi duş gel­ýär. Olar oba gar­la­wa­jy, daş gar­la­wa­jy, dag gar­la­wa­jy, sa­pak guý­ruk­ly gar­la­waç, ga­ýa gar­la­wa­jy we ke­nar gar­la­wa­jy bo­lup, her gar­la­waç öz ýa­şa­ýan şer­ti­ne gö­rä hö­würt­ge gur­ýar.

Tu­tuş dün­ýä ýaý­ran bu guş­lar An­tark­ti­da­da hem duş gel­ýär. Gaý­çy şe­kil­li guý­ru­gy bo­lan bu guş­lar ýur­du­my­za hö­würt­ge­le­mä­ge gel­ýär­ler. Iň ök­de öý gu­ru­jy­lar ha­sap­lan­ýan gar­la­waç­lar adat­ça ge­çen ýyl­ky gu­ran hö­würt­ge­sin­de ýu­murt­ga­la­ýar­lar. Eger hö­würt­ge­si­ne ze­per ýe­ten bol­sa gaý­ta­dan di­keld­ýär­ler. Gar­la­waç­lar adam­la­ryň ýa­şa­ýan ýe­rin­de, eý­wan­da, bas­syr­ma­nyň aşa­gyn­da to­ýun pal­çyk­dyr ow­nu­jak ot-çöp­den sün­nä­läp hö­würt­ge gur­ýar­lar. Ýo­kar­sy giň we açyk, aşa­gy çü­re­lip gid­ýän hö­würt­ge­si­niň içi­ne ýum­şak ot we ýe­lek dü­şe­ýär­ler. Gar­la­waç­lar köp­lenç 4-6 sa­ny goň­rum­tyl-gy­zyl me­nek­li ak ýu­murt­ga goý­ýar­lar. 15 gün­läp ýu­murt­ga­ny ba­sy­ran­dan soň­ra, bir aý­dan gow­rak jüý­je­le­ri­ni ided­ýär­ler.

Ulu­ly­gy ser­çe ýa­ly, ag­zy uly, kel­te çüňk­li we çow­ly ga­nat­ly bu guş­lar uçup ýö­ren mör-mö­jek­ler bi­len iý­mit­len­ýär­ler. Uzyn­ly­gy 18-20 san­ti­met­re, ag­ra­my 17 gra­ma ýet­ýän bu guş­lar çalt uç­ýan­dy­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar­lar. Gar­la­waç köp halk­da er­kin­li­giň we döw­let­li­li­giň ny­şa­ny ha­sap­lan­ýar.