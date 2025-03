Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlaryň milli ýygyndysynyň 2026-njy ýylda geçiriljek Aziýa kubogynyň saýlama ýaryşynda garşydaşlary belli boldy. Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) geçirilen bijede ýygyndymyz C toparyna düşdi we bu ýerde Mýanmanyň, Bahreýniň we Bangladeşiň milli ýygyndy toparlary bilen duşuşar.

Sekiz topara bölünen saýlama tapgyryna 33 milli ýygyndy gatnaşýar. Duşuşyklar şu ýylyň 23-nji iýunyndan 5-nji iýuly aralygynda sekiz ýurtda: Täjigistan, Kamboja, Indoneziýa, Iordaniýa, Mýanma, Taýland, Özbegistan we Wýetnamda geçiriler.

Saýlama toparlarynyň ýeňijileri 2026-njy ýylyň 1-26-njy marty aralygynda Awstraliýada geçiriljek Aziýa kubogynyň soňky böleginde oýnamaga hukuk gazandylar. Awstraliýanyň, Hytaýyň, Koreýa Respublikasynyň we Ýaponiýanyň ýygyndylary eýýäm bu ýaryşlara gatnaşmaga mümkinçilik aldylar.

Çeşme: HHM