Hy­taý­ly alym­lar Ýe­riň iň çuň ýe­ri ha­sap­lan­ýan Ma­ria­na çö­ket­li­gi­ne aşa güýç­li ba­sy­şa çy­dam­ly su­was­ty ro­bot goý­ber­di­ler. Ýu­waş um­ma­nyn­da­ky Ma­ria­na çö­ket­li­gi­niň çuň­lu­gy 11 ki­lo­metr tö­we­re­gi bo­lup, ol ýe­re bar­mak aşa güýç­li ba­syş se­bäp­li örän kyn. Hy­taý­ly hü­när­men­le­riň iş­läp taý­ýar­lan ro­bo­ty­nyň su­was­ty bar­lag­lar­da ula­ny­lan­dy­gy we şow­ly ýag­daý­da yzy­na ge­ti­ri­len­di­gi mä­lim edil­ýär. Pe­kin­dä­ki Beý­han uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­men­le­ri­niň iş­läp taý­ýar­lan ro­bo­ty­nyň ulu­ly­gy ba­ry-ýo­gy 50 san­ti­metr bo­lup, se­kunt­da 5,5 san­ti­metr tiz­lik bi­len he­re­ket ed­ýär. Ro­bo­tyň ýü­züp, gum­ly te­kiz­lik­de «eme­dek­läp» bil­ýän­di­gi mä­lim edil­di.

Beý­han uni­wer­si­te­ti­niň yl­my iş­gä­ri Wen Li ro­bo­tyň su­was­ty gä­mä ber­ki­di­lip deň­ze goý­be­ri­len­di­gi­ni, dür­li bar­lag­lar­dan ge­çi­ri­len­di­gi­ni we ola­ry üs­tün­lik­li ta­mam­lap, şow­ly ýag­daý­da yzy­na ge­ti­ri­len­di­gi­ni mä­lim et­di. Ro­bo­ty iş­läp taý­ýar­lan to­par de­ňiz se­riş­de­le­ri­niň öz­leş­di­ril­me­gi, ar­heo­lo­gi­ýa we daş­ky gur­şa­wa gö­zeg­çi­lik ýa­ly deň­ziň çuň gat­lak­la­ryn­da­ky yl­my iş­le­ri ama­la aşyr­mak üçin ro­bo­tyň çy­dam­ly­ly­gy­ny art­dyr­ma­gy mak­sat edin­ýär­ler.