27-nji martda rus tarapynyň başlangyjy bilen, Türkmenistanyň Mejlisinde we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynda ikitaraplaýyn esasda döredilen parlamentara dostluk toparlarynyň agzalarynyň wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.

Duşuşykda taraplar parlamentara dialogyň iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň möhüm bölegine öwrülendigini we ikitaraplaýyn esasda parlamentara dostluk toparlarynyň döredilmeginiň kanunçykaryjylyk işinde we parlament diplomatiýasyny ösdürmekde tejribe alyşmaga mümkinçilikleri artdyrýandygyny aýratyn bellediler.

Taraplar duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň daşary syýasatda yglan eden oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan deň hukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda alyp barýan syýasatyny durmuşa geçirmekde parlament hyzmatdaşlygynyň ornunyň ýokarlanýandygyny, şunuň bilen baglanyşykly geljekde parlament wekilleriniň iş saparlarynyň we duşuşyklarynyň guralmagynyň ähmiýetiniň uly boljakdygyny beýan etdiler.

Şeýle hem parlamentara dostluk toparynyň agzalary 2025-nji ‒ Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň yglan edilmegi hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli geçiriljek ýokary derejedäki halkara çärelerine gatnaşmaga çagyryldy.