26-njy martda Malaýziýanyň “Sunway” uniwersitetinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Magtymguly – dünýäniň akyldary» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çäre Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçihanasy tarapyndan guraldy.

Tanyşdyrylyş dabarasyna ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlary, şeýle hem bu uniwersitetde bilim alýan türkmen talyplary gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçisi M.Maşalow öz çykyşynda «Magtymguly – dünýäniň akyldary» atly kitabyň many-mazmuny barada giňişleýin gürrüň bermek bilen, şahyryň döredijiliginiň parahatçylyk we ynanyşmak ýörelgelerini ilerletmekdäki ähmiýetini belledi. Nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýörite Kararnamasy esasynda 2025-nji ýyl “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edildi. Bu şanly ýylda ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygy hem giňden dabaralandyrylýar. Türkmenistanyň oňyn Bitaraplygynyň ähmiýetine hem-de onuň ýer ýüzünde parahatçylygy we durnuklylygy berkitmekde konstruktiw serişde hökmünde peýdalanylmagyna gatnaşyjylaryň aýratyn ünsi çekildi.

Çäräniň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Magtymguly – dünýäniň akyldary» atly kitaby “Sunway” uniwersitetiniň kitaphana gaznasyna gowşuryldy.