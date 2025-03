Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde iş saparynda boldy. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň çäklerinde gurulýan dürli maksatly desgalaryň şekil taslamalary bilen tanyşdy we degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Gahryman Arkadagymyz “akylly” şäheriň çägine geldi. Häzirki wagtda Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina edilýän desgalardaky işleriň depginleri barha ýokarlanýar. Milli Liderimiz, ilki bilen, şäheriň çäklerinde alnyp barylýan işleriň talabalaýyk ýola goýulmalydygyny, bu ýerde arassaçylygyň, ähli binalaryň abadançylyk derejesiniň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny belledi. Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyz ikinji tapgyrda gurulýan we gurulmagy teklip edilýän desgalaryň şekil taslamalary bilen tanyşdy.

Nygtalyşy ýaly, häzirki wagtda täze şäheriň çäklerinde Milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda zerur tagallalar edilýär. Şol bir wagtyň özünde Arkadag şäheriniň medeni-dynç alyş we çagalar seýilgähleriniň, beýleki desgalaryň gurluşyklary boýunça taýýarlyk hem-de gurluşyklara girişmek işleri toplumlaýyn esasda alnyp barylýar. Şunda şäheriň abadançylyk derejesine, ýol-ulag düzüminiň desgalarynyň gurluşygyna, binalaryň bezeg serişdeleriniň döwrebaplygyna möhüm ähmiýet berilýär.

Halk Maslahatynyň Başlygy görkezilýän taslamalar, medeni-dynç alyş seýilgähiniň abadanlaşdyrylyşy, onuň çäklerinde gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň özboluşly aýratynlyklary bilen gyzyklanyp, bu ugurda alnyp barylýan işleriň häzirki zaman talaplaryna, halkara görkezijilere doly laýyk gelmelidigine ünsi çekdi. Şunda degişli düzümleriň sazlaşykly işi ýola goýulmalydyr. Şeýle hem bu ýerde şäheriň çagalar seýilgähiniň şekil taslamalary, onda ýerleşdiriljek oýun-güýmenje toplumlarynyň görnüşleri, olaryň bezeg aýratynlyklary barada hasabat berildi.

Hormatly Arkadagymyz ýurdumyzda ýaş nesilleriň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýeli bolmaklary, olaryň ukyp-başarnyklaryny açyp bilmekleri üçin döwlet derejesinde ähli mümkinçilikleriň döredilýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, çagalar üçin gurulýan seýilgähde körpeleriň wagtlaryny şadyýan we gyzykly geçirmekleri üçin zerur şertler döredilmelidir. Seýilgähde çagalaryň ünsüni özüne çekýän özboluşly sazlaşyk emele getirilmelidir. Döredilmegine dört ýyl dolýan Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň alyp barýan işiniň baş maksady hem çagalaryň sagdyn ösüşine, olaryň watançylyk, zähmetsöýerlik esasynda terbiýelenmegine, döredijilik ukyplarynyň kämilleşdirilmegine gönükdirilendir.

Çagalar seýilgähiniň bezeg aýratynlyklaryna, onuň oýun-güýmenje toplumynyň enjamlaşdyrylyşyna birnäçe bellikleri aýdyp, Milli Liderimiz bu işleriň häzirki döwrüň ruhuna, halkymyzyň milli ýörelgelerine laýyklykda amala aşyrylmalydygyny belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi.

Görkezilýän şekil taslamalarynyň hatarynda seýilgähiň çäginde gurulmagy teklip edilýän amfiteatryň görnüşleri, ony abadanlaşdyrmagyň ugurlary barada hasabat berildi. Gahryman Arkadagymyz amfiteatryň gurluşygynda milli binagärlik ýörelgelerine laýyk gelýän usullaryň ulanylmalydygyny, şunda häzirki zaman tejribesiniň utgaşykly özleşdirilmelidigini belledi. Medeniýet we sungat ulgamyna degişli bu desganyň gurluşygy, enjamlaşdyrylyşy boýunça ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň wekilleri bilen maslahatlaşyp, oňyn netijeleri gazanmak zerurdyr. Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gurbanguly Berdimuhamedow täze şäheriň ikinji tapgyrynda gurulýan binalaryň bezeg aýratynlyklary barada aýdyp, onda millilige möhüm ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi. Şunda ýurdumyzyň agaç we beýleki serişdeler, olaryň bezegi bilen meşgullanýan ussalarynyň milli neçjarçylyk däplerine esaslanýan usullary netijeli peýdalanylmalydyr. Her bir bezeg işinde millilik duýulmalydyr.

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň germewleriniň bezeg işleri barada aýdyp, Gahryman Arkadagymyz onuň göze gelüwlilik babatda bolşy ýaly, her bir şekiliniň ölçeg babatda dürslügine-de möhüm ähmiýet bermegi tabşyrdy. Germewde oturdyljak şekillerde türkmen halkynyň şöhraty dünýä dolan ahalteke bedewlerine bolan söýgüsi öz beýanyny tapmalydyr.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy “Ahalteke atlary” şaýolunyň gurluşygy, onuň ýanýodalarynyň aýratynlyklary barada aýdyp, ýoluň ýakasynda oturdyljak bedewleriň şekilleriniň döwrebaplygyna zerur üns berilmelidigini belledi. Şunda ahalteke bedewleriniň heýkelleriniň binýadynda şol bedewiň nesil ugruna, taryhyna, gazanan üstünliklerine degişli maglumatlaryň anyk bolmagy hökmany talapdyr. Şeýle-de bu şaýoluň ýakasy bilen çekiljek welosiped ýodasynyň we bedewler üçin niýetlenen ýodanyň talabalaýyk bolmagynyň, häzirki zaman görkezijilerine laýyk gelmeginiň wajypdygy aýdyldy. Şunda atly gezelenç üçin niýetlenen ýoda düşeljek çägäniň arassalygyna, hiline zerur üns berilmelidir. Gahryman Arkadagymyz täze şäherde alnyp barylýan giň möçberli işleriň degişli derejede we ýokary hilli ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny nygtady.

Soňra Milli Liderimiz bu ýerde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we Arkadag şäheriniň häkimi G.Mämmedowanyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşyjylar, ilki bilen, Gahryman Arkadagymyzy we Arkadagly Gahryman Serdarymyzy şu ýylyň 21-nji martynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy boýunça “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” atly taryhy Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi bilen gutladylar.

D.Orazow häzirki döwürde täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy we ozal berlen tabşyryga laýyklykda, “Ahalteke atlary” şaýolunyň durkuny täzelemek boýunça meýilleşdirilen giň möçberli işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Arkadag şäherinde gurulýan we durky täzelenilýän desgalarda ulanylýan gurluşyk serişdeleriniň berkligine, döwrebaplygyna möhüm ähmiýet berilýär.

Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyz önümçilik maksatly toplumlaryň gurluşyklarynda, binalary enjamlaşdyrmakda täzeçil usullardan we ösen tehnologiýalardan netijeli peýdalanylmalydygyny belledi. Şeýle hem “Ahalteke atlary” şaýolunyň ugrunda ýerleşdiriljek heýkelleriň aradaşlygy häzirki zaman görkezijilerine doly laýyk gelmelidir. Bu ugurda alnyp barylýan işleriň guramaçylyk ýagdaýyna, hil derejesine jogapkärçilikli çemeleşilmelidir. Milli Liderimiz şäheriň ikinji tapgyrynda alnyp barylýan işleriň depginini ýokarlandyrmak babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Aýratyn-da, Arkadag şäheriniň çäklerinde gurluşygy dowam edýän binalarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi, olaryň gurluşygynyň bellenilen möhletlerde tamamlanmagy möhüm talap hökmünde kesgitlenendir.

Soňra Arkadag şäheriniň häkimi G.Mämmedowa şu ýylyň 29-njy martynda täze şäherde geçiriljek halkara maslahata görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmeginiň dört ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň medeni maksatnamasy barada giňişleýin maglumat berildi.

Gahryman Arkadagymyz çagalaryň durmuşyň gülleridigini, olary goramagyň ertirki günüň bagtyýarlygynyň kepilidigini belläp, ösüp barýan ýaş nesilleriň sagdyn, sazlaşykly ösmegi, olaryň watansöýüji ýaşlar bolup ýetişmegi ugrunda alnyp barylýan işleriň talabalaýyk ýola goýulmalydygyny nygtady.

Arkadag şäheriniň häkimi bu ýerde çagalaryň arasynda geçirilýän döredijilik bäsleşigine ýurdumyzyň körpeleri bilen bir hatarda, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän ilçihanalarynyň, halkara guramalaryň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň çagalarynyň hem gatnaşýandyklary barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz gaznanyň döredilmeginiň dört ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen ähli çäreleriň, şol sanda çagalar döredijilik bäsleşiginiň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi. Bäsleşigiň dowamynda körpeleriň çekjek suratlary, ýerine ýetirjek aýdymlary şanly senä mynasyp sowgat bolmalydyr. Geçiriljek dabaralarda we bäsleşiklerde bagtyýar çagalygyň ýurdy hökmünde ykrar edilen Türkmenistanda körpeleriň sazlaşykly ösüşine, olaryň sagdyn jemgyýetiň wekilleri bolup ýetişmeklerine gönükdirilen asylly işleriň öz beýanyny tapmalydygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz bäsleşigiň guramaçylyk derejesine hemmetaraplaýyn esasda çemeleşilmelidigine ünsi çekdi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow öňde durýan wezipeleri abraý bilen ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden ugrady.