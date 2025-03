27-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň 20-nji duşuşygyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Bahtiýor Saidowy kabul etdi.

Myhman duşuşmaga wagt tapandygy hem-de döwletara gatnaşyklaryň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, döwlet Baştutanymyza hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyza Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň mähirli salamyny, iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiz goňşy ýurduň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysyny mähirli mübärekläp, dostlukly döwletiň Baştutanyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hem-de Özbegistanyň wekiliýetiniň Aşgabada şu gezekki saparynyň netijeli boljakdygyna ynam bildirdi. Döwlet Baştutanymyz sebit we halkara syýasatyň möhüm meseleleri boýunça giňişleýin pikir alyşmaga mümkinçilik berjek duşuşyklarda üstünlikleri arzuw edip, gepleşikleriň jemleriniň diňe bir ikitaraplaýyn görnüşde däl-de, köptaraplaýyn formatda hem döwletara gatnaşyklaryň ösdürilmegine täze itergi berjekdigini aýtdy.

Türkmenistan Özbegistan Respublikasy bilen wagtyň synagyndan geçen, mizemez hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna möhüm ähmiýet berýär diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Nygtalyşy ýaly, iki ýurduň arasyndaky döwletara dialoga mahsus bolan özara ynanyşmagyň we açyklygyň ýokary derejesi oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajyp şertidir. Biziň ýurtlarymyz Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de beýleki halkara we sebit düzümleriniň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Muňa birek-biregiň başlangyçlarynyňdyr teklipleriniň özara goldanylýandygy hem şaýatlyk edýär.

Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlarynyň köptaraplaýyn görnüşde hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge ygrarlydyklary bilen baglylykda, Samarkantda geçiriljek “Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa” birinji sammitiniň möhüm ähmiýeti nygtaldy. Şeýle-de özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň birnäçesinde däp bolan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mälim bolşy ýaly, köpugurly hyzmatdaşlykda söwda-ykdysady gatnaşyklara aýratyn orun degişlidir. Ikitaraplaýyn haryt dolanyşygy ýokary görkezijilere eýedir, ýangyç-energetika, ulag-logistika, oba hojalygy pudaklarynda gatnaşyklar işjeň giňeldilýär.

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz we Özbegistanyň daşary işler ministri medeniýet, ylym-bilim ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Munuň özi doganlyk halklarymyzyň has-da ýakynlaşmagy, asyrlar aşyp gelýän dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagy üçin özboluşly köpri bolup hyzmat edýär. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan Özbegistan Respublikasy bilen iki doganlyk halkyň abadançylygynyň bähbidine strategik hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagy maksat edinýär.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Bahtiýor Saidow birek-birege berk jan saglyk, işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip, döwletara gatnaşyklaryň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine berk ynam bildirdiler.