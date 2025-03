26-njy martda ÝB tarapyndan maliýeleşdirilýän, GIZ tarapyndan ýerine ýetirilýän “Türkmenistanyň ýaşyl ösüşi üçin: Ýewropa Bileleşigi: 2024-2028-nji ýyllar üçin syýasy dialog we howanyň üýtgemegi boýunça hereketler” taslamasy tarapyndan, “Türkmengaz” döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň binýadynda täze döredilen Maglumat-seljeriş merkeziniň häzirki zaman IT enjamlary bilen üpjün etmekde degişli işler geçirildi. Munuň özi, Türkmenistanyň ylmy barlaglary we seljermeleri geçirmek arkaly has durnukly we ekologiýa taýdan arassa geljegi nazarlamagynda möhüm ädimdir.

Maglumat-seljeriş merkezi öňdebaryjy okuw meýilnamalary, seminarlar we iň täze tehnologiýalary we usullary ornaşdyrmak arkaly “Türkmengaz” döwlet konserniniň we Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň hünärmenleriniň hünär başarnyklaryny has-da ýokarlandyrmaga ýardam berer. Mundan başga-da, merkez LDAR (syzmalary ýüze çykarmak we bejermek) ýaly öňdebaryjy IT enjamlary we ölçeg enjamlary, dürli halkara emeli hemra çeşmelerinden alnan metanyň zyňyndylary baradaky maglumatlary ýygnamak, gaýtadan işlemek we tassyklamak babatda hünärmenleriň başarnyklaryny ýokarlandyrmakda möhüm orna eýe bolar. Bu toplumlaýyn çemeleşme, hünär endiklerini ýokarlandyrmaga we gaz pudagynda düýpli ylmy taslamalary öňe sürmäge kömek eder.

Taslamasynyň çäginde ýerine ýetirilýän bilelikdäki işler Türkmenistanyň ýaşyl energiýa geçişini goldamagy hem-de Ählumumy Metan Borçnamasynda gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmegi maksat edinýär.

Maglumat-seljeriş merkeziniň döredilmegi tejribe derejesini ýokarlandyrmaga we tebigy gaz pudagynda öňdebaryjy ylmy taslamalary öňe sürmäge uly itergi bolar.