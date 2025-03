25-26-njy martda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Prezidenti Allaberdi Aşirow ÝUNESKO-nyň Pariž şäherindäki edara binasynda geçirilen Ylmy diplomatiýa boýunça global ministrler dialogyna gatnaşdy. Dialog Durnukly ösüş üçin halkara ylmy onýyllygyň (2024–2033) çäginde guraldy we ählumumy kynçylyklary çözmekde, halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekde we durnukly ösüş ýörelgelerini ösdürmekde ylmy diplomatiýanyň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşmak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden ministrleri, diplomatlary we öňdebaryjy alymlary ýygnady.

Çäre “Çalt üýtgeýän dünýäde ylmy diplomatiýa: erkekleriň we zenanlaryň aňynda parahatçylygy berkitmek” şygary astynda geçirildi. Mejlisleriň dowamynda gatnaşyjylar ylmy hyzmatdaşlyk, ylmy maglumatlaryň elýeterliligi, gözleg howpsuzlygy we parahatçylykly dialogyň guraly hökmünde ylmyň ulanylmagy bilen baglanyşykly möhüm meselelere garadylar.

Duşuşygyň netijeleri boýunça Bilelikdäki ministrler beýannamasy kabul edildi.

Ylym we tehnologiýa ugurlary boýunça işjeň syýasaty alyp barýan Türkmenistan ylmy diplomatiýa pudagynda halkara hyzmatdaşlygyna uly ähmiýet berýär. Ýurtda ÝUNESKO-nyň ählumumy maksatlaryna laýyk gelýän durnukly ösüşiň möhüm şerti hökmünde ylmy ösdürmäge gönükdirilen başlangyçlar durmuşa geçirilýär.