Aja­ýyp za­ma­na­myz­da me­de­ni­ýe­ti­miz we sun­ga­ty­myz uly ösüş­le­re bes­len­ýär. Hal­ky­my­zyň köp asyr­lyk ta­ry­hy­nyň do­wa­myn­da dö­re­di­len örän baý me­de­ni mi­ra­sy­ny aýaw­ly sak­la­ma­ga, di­kelt­mä­ge, gel­jek­ki ne­sil­le­ri­mi­ze ýe­tir­mä­ge we mun­dan beý­läk-de baý­laş­dyr­ma­ga, däp-des­sur­la­ry­my­zy, ru­hy-ah­lak ýö­rel­ge­le­ri­mi­zi öw­ren­mä­ge uly äh­mi­ýet be­ril­ýär. Bu ugur­da döw­let de­re­je­sin­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler mil­li me­de­ni­ýe­ti­mi­ziň, sun­ga­ty­my­zyň iň oňat däp­le­ri­ni ös­dür­mä­ge, hal­ky­my­zyň mil­li mi­ra­sy­nyň gym­mat­lyk­la­ry­ny dün­ýä çy­kar­ma­ga müm­kin­çi­lik dö­red­ýär. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de bu gün­ki gün Di­ýa­ry­myz dün­ýä döw­let­le­ri bi­len ys­ny­şyk­ly me­de­ni gat­na­şyk­la­ry pug­ta­lan­dy­ryp, me­de­ni­ýet, sun­gat köp­rü­si­ni gu­rup, dost-do­gan­lyk, yn­san­per­wer­lik gat­na­şyk­la­ry­ny dün­ýä ýaý­ýar. Ýur­du­myz­da ge­çi­ril­ýän hal­ka­ra fo­rum­lar, ser­gi­ler, fes­ti­wal­lar ata Wa­ta­ny­my­zyň ýe­ten be­lent de­re­je­si­ni, mil­li gym­mat­lyk­la­ry­my­zy, däp-des­sur­la­ry­my­zy dün­ýä ýü­zü­ne aýan ed­ýär.

Şu ýy­lyň iýun aýyn­da «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da «Awa­za – dost­luk me­ka­ny» at­ly hal­ka­ra tans we folk­lor fes­ti­wa­ly ge­çi­ri­ler. Hal­ka­ra fes­ti­wa­lyň esa­sy mak­sa­dy dün­ýä halk­la­ry­ny türk­men mil­li tans sun­ga­ty we ga­dy­my folk­lo­ry bi­len ta­nyş­dyr­mak­dan, ola­ry wa­gyz et­mek­den, halk­la­ryň ara­syn­da­ky dö­re­di­ji­lik gat­na­şyk­la­ry­ny ös­dür­mek­den yba­rat­dyr.

Hal­ka­ra fes­ti­wal ýur­du­myz­da öň hem bir­nä­çe ge­zek ge­çi­ril­di. Tans we folk­lor fes­ti­wa­lyn­da köp öwüş­gin­li çä­re­ler ge­çi­ril­ýär. Bu fes­ti­wal türk­men hal­ky­nyň baý me­de­ni mi­ra­sy­ny bü­tin dün­ýä­de wa­gyz et­mä­ge, dün­ýä­niň dür­li kün­jek­le­rin­den ge­len we­kil­le­riň ara­syn­da dost-do­gan­lyk gat­na­şyk­la­ry­ny hem-de dö­re­di­ji­lik hyz­mat­daş­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­ma­ga ýar­dam ed­ýär.

Awa­za – bag­tyň me­ka­ny. Bagt bol­sa pa­ra­hat­çy­ly­gyň, ag­zy­bir­li­giň, dost-do­gan­ly­gyň, yna­nyş­ma­gyň, sag­dyn­ly­gyň bar ýe­rin­de, şol aja­ýyp­lyk­la­ryň jem­len­ýän ýe­rin­de peý­da bol­ýar. «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gy­nyň dün­ýä sy­ýa­hat­çy­ly­gy­nyň mer­je­ni bol­mak bi­len bir­lik­de, halk­la­ryň dost-do­gan­lyk gat­na­şyk­la­ry­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ýan, şol gat­na­şyk­lar­da tä­ze sa­hy­pa­la­ryň açyl­ýan, tä­ze müm­kin­çi­lik­le­re ba­dal­ga be­ril­ýän me­ka­ny hök­mün­de uly meş­hur­ly­ga eýe bol­ma­gy Mil­li Li­de­ri­mi­ziň ba­şy­ny baş­lan pa­ra­sat­ly döw­let sy­ýa­sa­tyn­da ata-ba­ba­la­ry­my­zyň asyl­ly ýol-ýö­rel­ge­le­ri­niň has-da ro­waç­lan­ýan­dy­gyn­dan, ýur­du­my­zyň Bi­ta­rap­lyk hu­kuk de­re­je­sin­den ge­lip çyk­ýan we­zi­pe­le­riň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän­di­gin­den ny­şan­dyr.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly hem-de öň­den­gö­rü­ji­lik­li sy­ýa­sa­ty bi­len türk­men döw­le­ti­niň ab­raý-mer­te­be­si, şan-şöh­ra­ty be­len­de gal­ýar. Dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi ta­ra­pyn­dan Türk­me­nis­ta­nyň öňe sür­ýän baş­lan­gyç­la­ry­nyň, tek­lip­le­ri­niň gol­da­nyl­ma­gy hal­ka­ra ab­ra­ýy­nyň yk­rar­na­ma­sy­dyr. Eziz Di­ýa­ry­myz hal­ka­ra de­re­je­sin­de, özi-de halk­la­ryň ösü­şi­ne hem aba­dan­çy­ly­gy­na, asu­da­ly­gy­na gö­nük­di­ri­len mas­la­hat­la­ryň, fo­rum­la­ryň ge­çi­ril­ýän, dün­ýä möç­be­rin­de yla­la­şyk­la­ryň ga­za­nyl­ýan ýe­ri­ne öw­rül­di. «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da ge­çi­ri­len hal­ka­ra äh­mi­ýet­li çä­re­ler mu­nuň su­but­na­ma­la­ry bol­dy.

Go­ja­man Ha­za­ryň ke­na­ryn­da dö­re­di­len, dün­ýä sy­ýa­hat­çy­ly­gy­nyň mer­je­ni bo­lan Awa­za­da ge­çi­ri­len hal­ka­ra çä­re­ler sa­nar­dan kän. Olar­dan Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň döw­let Baş­tu­tan­la­ry­nyň kon­sul­ta­tiw du­şu­şy­gy, se­bi­tiň ýurt­la­ry­nyň ze­nan­la­ry­nyň dia­lo­gy, Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň yk­dy­sa­dy fo­ru­my, mil­li önüm­le­ri­niň hal­ka­ra ser­gi­si, mil­li ta­gam­la­ry­nyň fes­ti­wa­ly, sun­gat us­sat­la­ry­nyň da­ba­ra­ly baý­ram­çy­lyk kon­ser­ti, ça­ga­la­ryň hal­ka­ra fes­ti­wal­la­ry we dür­li sport çä­re­le­ri­ni aý­dyp bo­lar. Awa­za­da bo­lup ge­çen fes­ti­wal­lar, du­şu­şyk­lar, sam­mit­ler, mas­la­hat­lar, ser­gi­ler, kong­res­ler Gahryman Arkadagymyzyň: «Azi­ýa we Ýew­ro­pa yk­lym­la­ry­nyň öz­bo­luş­ly köp­rü­si bol­mak bi­len, Türk­me­nis­tan hal­ka­ra de­re­je­de söw­da-yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ryň ös­me­gi­ne, halk­la­ryň we me­de­ni­ýet­le­riň ýa­kyn­laş­ma­gy­na öz my­na­syp go­şan­dy­ny goş­ýar» di­ýen söz­le­ri­niň döw­rü­mi­ziň aja­ýyp ha­ky­ka­ty­dy­gy­nyň aý­dyň su­but­na­ma­sy bo­lup dur­ýar.

Miwe ÖWEZOWA,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby.