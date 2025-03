Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taýsyz ta­gal­la­la­ry bi­len ylym-bi­lim ös­dü­ril­ýär, ýaş­la­ra döw­re­bap bi­lim be­ril­ýär we bi­lim ul­ga­my­ny hal­ka­ra de­re­jä çykarmaga, my­na­syp ýaş ne­sil­le­ri ter­bi­ýe­le­mä­ge örän uly äh­mi­ýet be­ril­ýär.

Ar­ka­dag­ly Gah­ry­man Ser­da­ry­my­zyň ylym­ly-bi­lim­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, kä­mil nes­li ke­ma­la ge­tir­mek, ýaş­la­ry yl­ma çek­mek we ze­hin­li ýaş­la­ry ýü­ze çy­kar­mak bo­ýun­ça öň­de go­ýan we­zi­pe­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­mek mak­sa­dy bi­len, Ýag­şy­gel­di Ka­ka­ýew adyn­da­ky Hal­ka­ra ne­bit we gaz uni­wer­si­te­tin­de 5-25-nji mart­ aralygynda ýur­du­my­zyň or­ta mek­dep­le­ri­niň 11-12-nji synp okuw­çy­la­ry­nyň ara­syn­da ma­te­ma­ti­ka der­si bo­ýun­ça «Ze­hin­li ýaş ma­te­ma­tik­ler» at­ly bäs­le­şik ge­çi­ril­di.

Bu bäs­le­şik iki tap­gyr­da ge­çi­ril­di. On­laýn gör­nü­şin­de ge­çi­ri­len I tap­gyr­da okuw­çy­lar or­ta mek­dep­le­riň okuw mak­sat­na­ma­sy­nyň esa­syn­da iş­le­nip taý­ýar­lanan ýu­muş­la­ry test gör­nü­şin­de çöz­dü­ler. Bäs­le­şi­giň I tap­gy­ry­na ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ryn­dan we Aş­ga­bat, Ar­ka­dag şä­her­le­rin­den je­mi 675 okuw­çy gat­naş­dy. Bu tap­gy­ryň ne­ti­je­si bo­ýun­ça 100 okuw­çy 25-nji mart­da Ýag­şy­gel­di Ka­ka­ýew adyn­da­ky Hal­ka­ra ne­bit we gaz uni­wer­si­te­tin­de bäs­le­şi­giň II tap­gy­ry­na gat­naş­ma­ga hu­kuk ga­zan­dy­. II tap­gy­ra gat­na­şan okuw­çy­la­ryň ýe­ri­ne ýe­ti­ren ýu­muş­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri emin ag­za­la­ry ta­ra­pyn­dan sel­je­ril­di we ýe­ňi­ji­ler yg­lan edil­di. Ýe­ňi­ji­le­re 1-nji, 2-nji we 3-nji de­re­je­li dip­lom­lar gow­şu­ryl­dy.

Ra­hym GU­LY­ÝEW,

Ýag­şy­gel­di Ka­ka­ýew adyn­da­ky Hal­ka­ra ne­bit we gaz uni­wer­si­te­ti­niň ta­ly­by.