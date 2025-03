Ýur­du­myz­da sy­ýa­sy-dip­lo­ma­tik, söw­da-yk­dy­sa­dy we me­de­ni-yn­san­per­wer ugur­la­r bo­ýun­ça Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi bi­len ul­gam­la­ýyn esas­da gat­na­şyk­la­ry ös­dür­mä­ge uly äh­mi­ýet be­ril­ýär. Ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gy gi­ňelt­mek mak­sa­dy bi­len, «Türk­me­nis­tan – Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi» bi­le­lik­dä­ki ko­mi­te­ti­niň, «Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi – Mer­ke­zi Azi­ýa» gör­nü­şin­dä­ki gat­na­şyk­la­ryň, «Türk­me­nis­tan – Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi» par­la­men­ta­ra dia­lo­gy­nyň çäk­le­rin­de oňyn gat­na­şyk­lar ýo­la go­ýul­dy.

ÝB bi­len ne­bit-gaz, elektroe­ner­ge­ti­ka we gaý­ta­dan di­kel­dil­ýän ener­gi­ýa çeş­me­le­ri ugur­la­ryn­da, şeý­le hem ulag we ara­gat­na­şyk pu­da­gyn­da iki­ta­rap­la­ýyn we se­bit gat­na­şyk­la­ry­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­ýär.

Ýur­du­my­zyň Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi bi­len ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi, daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak we eko­lo­gi­ýa howp­suz­ly­gy bo­ýun­ça hyz­mat­daş­ly­gy hem barha pugtalandyrylýar.

27-nji mart­da Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň da­şa­ry iş­ler we sy­ýa­sy howp­suz­lyk bo­ýun­ça Ýo­ka­ry we­ki­li, Ýew­ro­pa ko­mis­si­ýa­sy­nyň wi­se-pre­zi­den­ti Ka­ýa Kal­la­syň Aş­ga­ba­da sa­pa­ry­nyň çäk­le­rin­de ge­çi­ri­len gep­le­şik­ler­de ýakyn günlerde Öz­be­gis­ta­nyň Sa­mar­kant şä­he­rin­de ge­çi­ril­jek «Mer­ke­zi Azi­ýa – Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi» sam­mi­ti­ne taý­ýar­lyk me­se­le­le­ri we onuň gün ter­ti­bi bo­ýun­ça pi­kir al­şyl­dy. Ýa­kyn wagt­da ge­çi­ril­jek «Mer­ke­zi Azi­ýa – Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi» il­kin­ji ta­ry­hy sam­mi­ti öza­ra gat­na­şyk­la­ryň ta­ry­hyn­da tä­ze sa­hy­pa­ny açar.

Mer­dan AGA­LY­ÝEW,

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyby.