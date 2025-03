Ady, şöh­ra­ty dün­ýä do­lan ili­miz pa­ra­hat Wa­ta­ny­na, asu­da dur­mu­şy­na, il-ýur­du­ny ba­ky bag­ta ýe­ti­ren Gahryman Arkadagyna, Arkadagly Gahryman Ser­da­ry­na gu­wan­ýar. Hal­ka­ra pa­ra­hat­çy­lyk we yna­nyş­mak ýy­ly şy­ga­ry bi­len da­ba­ra­lan­ýan bu ýyl­da mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 34 ýyl­lyk, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­gy­nyň 30 ýyl­lyk to­ýu­ny toý­la­mak, şan­ly baý­ram­la­ry tä­ze zäh­met üs­tün­lik­le­ri­ne bes­le­mek üçin her bir ra­ýat öz or­nun­da joş­gun­ly zäh­met çek­ýär. Ag­zy­bir­lik­li çe­kil­ýän zäh­met bol­sa ösüp-öz­ger­ýän eziz Di­ýa­ry­my­zyň at-ab­ra­ýy­ny has-da be­len­de gal­dyr­ýar.

Şu ta­ry­hy dö­wür­de ýur­du­my­zyň şä­her­dir oba­la­ry­ny öz­gert­mek ýo­lun­da hem uly iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Mä­lim bol­şy ýa­ly, şu ýy­ly­ň 12-nji mar­tyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň ka­ra­ry bi­len Aş­ga­bat şä­he­ri­niň 65 gek­tar ýe­ri Ar­ka­dag şä­he­ri­niň do­lan­dy­ryş çä­gi­ne ge­çi­ril­di. «Akyl­ly» şä­he­riň do­lan­dy­ryş çä­gi­niň art­dy­ryl­ma­gy onuň ösü­şin­den, öz­gert­me­le­rin­den ha­bar ber­ýär.

Se­bit­de de­ňi-ta­ýy bol­ma­dyk Ar­ka­dag şä­he­ri Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň öwüt-ün­dew­le­ri, pa­ra­sat­ly tab­şy­ryk­la­ry bi­len «akyl­ly» şä­her kon­sep­si­ýa­sy esa­syn­da şä­her gur­şa­wy­ny has-da art­dyr­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň gat­naş­ma­gyn­da ba­dal­ga ber­len tä­ze şä­he­riň gur­lu­şy­gy­nyň ikin­ji tap­gy­ryn­da bi­na edil­ýän des­ga­lar aja­ýyp bi­na­gär­lik keş­bi­ne eýe bol­ýar. Ula­nyl­ýan iň tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­lar döw­re­bap bi­na­gär­li­giň nus­ga­sy bol­mak bi­len bi­te­wi ul­ga­my dö­red­ýär.

Ar­ka­dag şä­he­ri­niň Kö­pet­da­gyň ete­gin­de eko­lo­gi­ýa taý­dan iň aras­sa kün­jek­de ýer­leş­me­gi sag­lyk üçin amat­ly, aras­sa ho­wa­ly ýa­şa­ýyş gur­şa­wy­ny dö­red­ýär. Mu­nuň özi şä­he­riň döw­re­bap­ly­gyny, ösen teh­no­lo­gi­ýa­la­ry, ýa­şa­ýyş üçin äh­li müm­kin­çi­lik­le­ri we şert­le­ri özün­de jem­le­ýän­di­gi­ni gör­kez­ýär. Hut şo­nuň üçin hem «akyl­ly» şä­her gün­sa­ýyn gi­ňe­mek we kä­mil­leş­mek bi­len onuň bag-bak­ja­ly, gül­ler eki­len giň şa­ýol­la­ry bar­ha uza­ýar.

Myh­man ŞA­KIR­JA­NOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň Raýat goranyşy fakultetiniň talyby.