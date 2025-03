Ýaş ne­sil­ler, ola­ryň saz­la­şyk­ly ösü­şi we sag­ly­gy, my­na­syp bi­lim-ter­bi­ýe al­mak­la­ry, saý­lap alan hü­nä­ri­ne eýe bol­mak­la­ry, ylym we dö­re­di­ji­lik, be­den­ter­bi­ýe, sport bi­len meş­gul­lan­mak­la­ry üçin ze­rur şert­le­riň dö­re­dil­me­gi ba­ra­da­ky ala­da ýur­du­my­zyň döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri­ne öw­rül­di.

Hä­zir­ki wagt­da eziz Di­ýa­ry­myz­da ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty üs­tün­lik­li ama­la aşy­ryl­ýar. Oka­mak we öw­ren­mek, sport bi­len meş­gul­lan­mak, dö­re­di­ji­lik­li we yh­las­ly zäh­met çek­mek bi­len, eziz Wa­ta­ny­my­zyň gül­läp ös­me­gi­ne my­na­syp go­şant goş­mak bag­ty­ýar ne­sil­le­ri­mi­ziň baş mak­sa­dy bo­lup dur­ýar. Mu­nuň öze­ni­ni Esa­sy Ka­nu­ny­myz­da ber­ki­di­len ka­da­lar eme­le ge­tir­ýär. Kons­ti­tu­si­ýa­my­zyň 40-njy mad­da­syn­da: «Döw­let ýaş­la­ryň hu­kuk­la­ry­nyň we azat­lyk­la­ry­nyň ama­la aşy­ryl­ma­gy üçin şert­le­ri dö­red­ýär we ola­ryň hem­me­ta­rap­la­ýyn ösü­şi­ne ýar­dam ed­ýär» diý­lip bel­le­ni­len­dir.

Hal­ka­ra pa­ra­hat­çy­lyk we yna­nyş­mak ýy­ly my­na­sy­bet­li göz öňün­de tu­tu­lan çä­re­le­riň me­ýil­na­ma­sy­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mek mak­sa­dy bi­len, ýur­du­my­zyň we­ki­li­ýe­ti­niň 15 – 17-nji ap­rel­de ABŞ-nyň Nýu-Ýork şä­he­rin­de ge­çi­ril­jek BMG-niň Yk­dy­sa­dy we Dur­muş ge­ňe­şi­niň ýaş­lar fo­ru­my­nyň işi­ne gat­naş­ma­gy, şeý­le hem onuň çäk­le­rin­de 16-njy ap­rel­de Türk­me­nis­ta­nyň baş­lan­gy­jy bi­len dö­re­di­len Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň ýaş­la­ry­nyň dia­lo­gy­nyň ikin­ji du­şu­şy­gy­ny gu­ra­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär. Şu­nuň bi­len bir­lik­de, maý aýyn­da BMG-niň Türk­me­nis­tan­da­ky he­mi­şe­lik ut­gaş­dy­ry­jy­sy­nyň we­kil­ha­na­sy bi­len bi­le­lik­de Aş­ga­bat­da Mer­ke­zi Azi­ýa döw­let­le­ri­niň ýaş hü­när­men­le­ri­niň ara­syn­da se­bit­le­ýin hyz­mat­daş­ly­gy ber­kit­mek we hü­när ba­şar­nyk­la­ry­ny kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň ýaş dip­lo­mat­la­ry we döw­let gul­luk­çy­la­ry üçin se­bit­le­ýin okuw mas­la­ha­ty hem gu­ra­lar. Şeý­le hem BMG-niň agent­lik­le­ri ta­ra­pyn­dan ýaş­la­ryň we ýet­gin­jek­le­riň ösü­şi­ne, ola­ryň ba­şar­nyk­la­ry­ny kä­mil­leş­dir­mä­ge ýar­dam ber­mä­ge, hal­ka­ra we se­bit de­re­je­sin­de ge­çi­ril­ýän çä­re­ler­de ola­ryň we­kil­çi­li­gi­ni gi­ňelt­mä­ge gö­nük­di­ri­len 2025 – 2027-nji ýyl­lar üçin «Ýaş­lar, pa­ra­hat­çy­lyk we howp­suz­lyk» at­ly bi­le­lik­dä­ki mak­sat­na­ma­nyň tas­la­ma­sy iş­le­nip taý­ýar­la­nar. Bu­lar ba­ra­da 20-nji mart­da ge­çi­ri­len san­ly ul­gam ar­ka­ly Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de gi­ňiş­le­ýin bel­le­nip ge­çil­di.

Ýaş­la­ryň jem­gy­ýet­çi­lik-sy­ýa­sy iş­jeň­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­k, ola­ryň döw­re­bap bi­lim al­ma­gy, hem­me­ta­rap­la­ýyn saz­la­şyk­ly ös­me­gi üçin giň müm­kin­çi­lik­le­ri dö­ret­me­k, bu ugur­da hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mek hor­mat­ly Prezidentimiziň baş­tu­tan­ly­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. BMG-niň «Ýaş­lar – 2030» stra­te­gi­ýa­sy­nyň mak­sat­la­ryn­dan we we­zi­pe­le­rin­den ugur al­nyp, «Ýaş­lar ba­ra­da döw­let sy­ýa­sa­ty ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny, ýaş­lar ba­ra­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň 2021 – 2025-nji ýyl­lar üçin Döw­let mak­sat­na­ma­sy, «Türk­me­nis­ta­nyň ýaş­la­ry­nyň hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­nyň 2023 – 2030-njy ýyl­lar üçin Stra­te­gi­ýa­sy» tas­syk­la­nyl­dy. Ola­ry dur­mu­şa ge­çir­me­giň çäk­le­rin­de, şeý­le hem BMG bi­len hyz­mat­daş­ly­gy mun­dan beý­läk-de iş­jeň­leş­dir­mek ba­bat­da çä­re­le­ri­ň äh­mi­ýe­ti örän uly bo­lar.

Ýaş­la­ra oka­ma­ga, öw­ren­mä­ge, dö­re­di­ji­lik hem-de sport bi­len meş­gul­lan­ma­ga giň müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýän

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň we Ar­ka­dag­ly Gah­ry­man

Ser­da­ry­my­zyň jan­la­ry­nyň sag, baş­la­ry­nyň dik bol­ma­gy­ny, iş­le­ri­niň ro­waç­lyk­la­ra bes­len­me­gi­ni tüýs ýü­rek­den ar­zuw ed­ýä­ris.

Ba­ky­gel­di NU­RY­ÝEW,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň mugallymy.